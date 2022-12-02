В Новосибирске на площади Калинина столкнулись автобус и маршрутка

На площади Калинина произошло ДТП с участием общественного транспорта. Фото: АСТ-54

В пятницу, 2 декабря, на площади Калинина произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как рассказали в группе «АСТ-54», столкнулись автобус и маршрутное такси.

Кто является виновником ДТП – неизвестно.

− Информации о пострадавших не поступало, − отметили в паблике.

Местные жители уточнили, что участниками аварии стали автобус №5 и маршрутка №30.Судя по фото, у второго транспортного средства разбито боковое стекло.

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