Жительницу Барнаула оштрафовали на 3 тысячи рублей за маты в школьном чате

Жительница Барнаула покрыла матом одноклассницу дочери и получила штраф. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Барнаула попала под суд за то, что нецензурно выразилась в школьном чате. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на управление юстиции Алтайского края.

Не сдержав эмоции во время конфликта, сибирячка оскорбила одноклассницу своей дочери. За это ее осудили по административной статье об унижении чести и достоинства человека.

Во время судебного заседания женщина раскаялась. Ее оштрафовали на три тысячи рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber