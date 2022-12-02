В Новосибирске устанавливают антипарковочные барьеры на Вокзальной магистрали

В Новосибирске устанавливают ограждения против парковки на Вокзальной магистрали. Фото: Зеленый Новосибирск.

Надежные каменные ограничения, соединенные стальными тросами, устанавливают на Вокзальной магистрали для защиты от паркующихся водителей. Об этом сообщили в пятницу, 2 декабря, в группе управления по благоустройству общественных пространств мэрии «Зеленый Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

– Со 2 декабря специалисты МАУ «Горзеленхоз» начнут установку боллардов вдоль автомобильной дороги по Вокзальной магистрали для исключения парковки автомобилей на зелёной зоне с высаженными липами и кустарниками, – рассказали в управлении.

Работы по установке ограничителей продлятся 5 дней.

Напомним, парковку на Вокзальной магистрали запретили в 2021 году. Дорогу расширили ради дополнительной полосы и уменьшения пробок, а перед тротуарами сделали зеленую зону, высадили деревья и газон. Несмотря на запрещающие дорожные знаки, водители продолжали парковаться на удобном месте.

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