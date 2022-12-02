В Новосибирске устранили прорыв на теплотрассе на Ключ-Камышенском плато

Прорывы на теплотрассах в Дзержинском и Октябрьском районах устранили.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Прорывы на теплотрассах в Дзержинском и Октябрьском районах устранили. Об этом стало известно утром 2 декабря.
Как рассказал в своем Телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть, работы велись в ночное время.
В четверг, 1 декабря, произошла авария на теплотрассе по адресу Промышленная улица, 22 в Дзержинском районе. Отопление пропало в 22 домах.
− Авария устранена к 5:00 утра, все дома подключены к отоплению, − отметил градоначальник.
Также 1 декабря на улице Взлетной прорвало теплотрассу. Без горячей воды и тепла остались 45 жилых домов и 3 детских сада на Ключ-Камышенском плато. К 8 утра 2 декабря участок поврежденной трубы заменили.
В СГК сообщили, что трубопровод начали заполнять теплоносителем. В ближайшее время батареи в квартирах прогреются.
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