Мэрия Новосибирска продает свою долю в здании бывшего автовокзала

Мэрия Новосибирска хочет продать свою долю в старом здании автовокзала. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Мэрия Новосибирска хочет продать свою долю недостроенного здания старого автовокзала. Как указано в постановлении на сайте мэрии, городу принадлежит более четверти автовокзала.

Мэр города Анатолий Локоть постановил продать долю. Если остальные владельцы откажутся от покупки, будет организован аукцион.

Контроль за исполнением поручения возложили на департамент земельных и имущественных отношений.

Напомним, старый автовокзал закрыли в 2020 году из-за неудобного расположения.

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