Новосибирский школьник изобрел электролавочку для зарядки телефона

Новосибирский семиклассник изобрел лавочку-зарядку. Фото: Центр развития детей и творчества.

Семиклассник из Новосибирска Родион Трунов изобрел электролавочку. Об этом сообщили на сайте международной премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого».

13-летний ученик новосибирской школы № 202 Родион Трунов спроектировал лавочку – зарядное устройство. У нее есть педали и провод зарядки для телефона. Принцип в теории работает так: человек садится на лавочку, крутит педали и заряжает свой гаджет.

Юный инженер презентовал свое изобретение на «Технопроме» и в Сколково, а на премии Росприроднадзора занял второе место в номинации «Экопроект».

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