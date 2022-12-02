Серийного квартирного вора из Новосибирска будут судить за десять краж на миллион рублей

В Новосибирске 41-летнего серийного вора будут судить за 10 эпизодов краж и 3 попытки.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске 41-летний житель Заельцовского района с судимостью украл вещи из квартир на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Рецидивиста обвиняют в десяти кражах с незаконным проникновением. Еще в трех случаях ему не удалось довести преступление до конца.
Вор успел влезть во все квартиры с мая по июнь этого года. Он «работал» в разных районах города: отжимал оконные рамы и проникал в квартиры.
– Всего обвиняемым похищено имущества на общую стоимость 1 173 393 рублей, – уточнили в прокуратуре.
Уголовное дело передадут в Заельцовский районный суд. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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