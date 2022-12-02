В Новосибирской области на 39% выросло число вакансий для людей с инвалидностью

Число вакансий для людей с инвалидностью выросло на 39% в Новосибирской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число вакансий для людей с инвалидностью выросло на 39% в Новосибирской области. Такие данные озвучили аналитики сервиса hh.ru.

С начала 2022 года на онлайн-платформах по поиску работы было размещено более пяти тысяч предложений, доступных для новосибирцев с ограниченными возможностями здоровья.

− Это 3% от всех вакансий в регионе. В целом по стране доля предложений для соискателей с ОВЗ также составила 3%, − подчеркнули аналитики.

Чаще всего людям с инвалидностью предлагают заниматься продажами. Таких вакансий 39%. Второе по популярности направление – административный персонал (27%). Также данную категорию граждан охотно принимают на работу в сферу транспорта и логистики, маркетинга или информационных технологий (по 13%).

В таких направлениях, как строительство/недвижимость, производство/сельское хозяйство и медицина/фармацевтика для соискателей с ОВЗ открыто очень мало вакансий. Реже всего их берут на работу на госслужбу, в сферу добычи сырья, закупок, высшего менеджмента и юридических услуг.

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