Пробки и аварии сковали движение по улицам Новосибирска утром 2 декабря

Новосибирск сковали аварии и пробки утром 2 декабря.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Новосибирск утром в пятницу, 2 декабря, улицы сковали пробки в 4 балла. Пробки на перекрестке проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали.
Утренние пробки сохраняются на улицах Станционной, Широкой, Ватутина и Станиславского, а также на площади Труда. Трудно проехать по улице Большевистской, улицам Кирова, Военной и Кошурникова.
Движение серьезно затруднено по Мочищенскому шоссе – на полосе в сторону площади Калинина произошли две аварии.
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