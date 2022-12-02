Пробки и аварии сковали движение по улицам Новосибирска утром 2 декабря

Новосибирск сковали аварии и пробки утром 2 декабря. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирск утром в пятницу, 2 декабря, улицы сковали пробки в 4 балла. Пробки на перекрестке проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали.

Утренние пробки сохраняются на улицах Станционной, Широкой, Ватутина и Станиславского, а также на площади Труда. Трудно проехать по улице Большевистской, улицам Кирова, Военной и Кошурникова.

Движение серьезно затруднено по Мочищенскому шоссе – на полосе в сторону площади Калинина произошли две аварии.

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