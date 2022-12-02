В МЧС назвали причину пожара на стройке нового ЖК в Новосибирске

Пожар произошел на стройке нового ЖК в Заельцовском районе. Фото: АСТ-54

Стала известна причина пожара на стройке нового ЖК в Заельцовском районе. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, ЧП произошло вечером 1 декабря. Объект расположен по адресу Красный Проспект, 220. В соцсетях сообщали, что на площадке вспыхнули строительные материалы.

− Горел утеплитель на открытой территории, − уточнили в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

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