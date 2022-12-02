В Ленинском районе Новосибирска столкнулись несколько авто

В Ленинском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
В Ленинском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Карла Маркса.
Авария случилась вечером 1 декабря.
− Пострадали как минимум четыре автомобиля, − сообщили в группе «АСТ-54».
На участке возникла пробка, так как водителям приходилось объезжать стоящую посреди дороги подбитую иномарку.
Ранее КП-Новосибирск писала о массовом ДТП на улице Линейной, участниками которого стали шесть авто.
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