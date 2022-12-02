В Новосибирской области муж-начальник платил полную зарплату жене, сидевшей в декрете

Муж-начальник платил полную зарплату гражданской жене, сидевшей в декрете.
Фото: Даниил ОПАРИН
Сотрудник одного из учреждений Кыштовского района Новосибирской области незаконно платил полную зарплату гражданской жене, сидевшей в декрете. Подробности рассказали в прокуратуре.
— Муж был руководителем учреждения, и его гражданская жена была у него в подчинении. Когда она вышла декрет, то продолжила получать полную заработную плату, включая премии и иные выплаты, — пояснил КП-Новосибирск начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык. — То есть, фактически появляясь на работе 2-3 раза в год, она получала столько же, сколько другие рядовые сотрудники, работающие каждый день.
По закону, в том случае, если муж и жена работают в бюджетном учреждении, и при этом один находится в подчинении у другого, они обязаны ставить в известность об этом контролирующие органы.
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