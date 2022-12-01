В Новосибирской области в 2023 году в два раза увеличится финансирование сел. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области в 2023 году в два раза увеличится финансирование сел. Минсельхоз РФ отобрал семь проектов из нашего региона, которые будут субсидироваться из федерального бюджета.

— Регион защитил на федеральном отборе на 2023 год семь проектов создания современного облика села — по ним Минсельхоз РФ направит нам порядка 1, 3 миллиард рублей, и еще 150 миллионов добавит областной бюджет, а 54 миллиона — местные бюджеты и внебюджетные источники. Кроме того, средства будут выделены и по другим направлениям программы — на жилищное строительство, благоустройство территорий, подготовку кадров для сельского хозяйства. В итоге, на 2023 год общий объем средств на программу комплексного развития сельских территорий в нашем регионе впервые достигнет суммы 2, 2 миллиарда рублей, — пояснил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Реализовываться проекты будут в пяти районах области: Сузунском, Тогучинском, Краснозерском, Новосибирском, Черепановском.

Новосибирская область дополнительно получит более 300 миллионов рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья. В Новосибирске, Татарске, Новосибирском районе — в этих населенных пунктах в 2022-2023 годах планируется переселить более 2, 3 тысячи человек из аварийного жилищного фонда общей площадью 32, 06 тысячи квадратных метров (867 жилых помещений).

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