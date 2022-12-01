От +1 до -30: Новосибирск ждут температурные качели в декабря 2022 года

В Новосибирске наступил первый день календарной зимы. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске наступил первый день календарной зимы. И хотя холода пришли в регион еще в конце осени, на ближайший месяц синоптики обещают сильные температурные качели.

— В декабре в Новосибирск сначала придет небольшое потепление, а вместе с ним пасмурная погода и осадки. 15 числа температура и вовсе поднимется до +1 градуса. Но к концу декабря снова похолодает. Так, 26 числа ночью столбик термометра опустится до −30 градусов, днем — потеплеет до −26, — сообщает сервис gismeteo.

Теплые деньки в декабре сибирякам обещают и синоптики Яндекс. Погоды. В среднем, по их прогнозам, в первой половине месяца температура будет удерживаться на отметке в −15…-17 градусов, а во второй половине и вовсе в переделах −11…-12 градусов.

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