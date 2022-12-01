В Новосибирске приговор по «делу о 1500 квартирах» могут вынести в начале 2023 года

Точку в деле могут поставить уже в начале 2023 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В громком деле, получившем в народе название «дело о 1500 квартирах», могут поставить точку уже в начале 2023 года. Напомним, что следствие началось в далеком январе 2015 года. Столичные правоохранители раскрыли коррупционную схему новосибирских чиновников. Те наживались на муниципальных квартирах — отдавали их риелторам подешевле, а те выгодно перепродавали, разница в стоимости шла в навар сообщникам.

— Речь тогда шла о тех квартирах, которые числились в фонде мэрии, а там их около полутра тысяч было. Наверное, сотрудники БЭП на тот период полагали, что в отношении всех квартир были совершены противоправные действия. Видимо предполагая, сколько наград они получат, сразу закинули информацию в СМИ, что будет полторы тысячи квартир, — рассказал КП-Новосибирск начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык.

Пока тянулось разбирательство, цифры изрядно уменьшились, и в документах следствия оказалось всего лишь 55 квартир. По последней информации — 52 квартиры.

— Дело по существу рассматривают в Центральном районном суде. Надежда есть, что приговор вынесут в начале следующего года, — подытожил Илык.

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