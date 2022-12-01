«Кто-то сказал родным, что он в больнице»: в Новосибирске почти три недели ищут 42-летнего мужчину

В Новосибирске ищут 42-летнего Алексея Владимировича Чеботарева. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 42-летнего Алексея Владимировича Чеботарева. Мужчина пропал ориентировочно 10 ноября. Он жил отдельно от родных и близкие забили тревогу, когда тот перестал выходить на связь.

— Кто-то сказал родным мужчины, что тот находится в больнице. Но ни самими людьми, ни полицией, ни нами обнаружено его в медучреждениях и моргах не было. Поэтому продолжаем вести поиски, распространяем ориентировки, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. Предположительно, в момент своего исчезновения мужчина был одет в черную куртку, темно-серые брюки, кроссовки или черные туфли, а также серую вязаную шапку.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Алексей или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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