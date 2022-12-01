Новосибирец пытался продать арестованный за долги автомобиль

У мужчины арестовали автомобиль за долг в 69 тысяч рублей. Фото: УФССП по НСО

У новосибирца за долг в 69 тысяч рублей арестовали кроссовер Kia Sorento. Забирать автомобиль не стали, оставив его должнику на хранение с возможность пользования. Однако через какое-то время приставам стало известно, что мужчина собирается продать авто.

— Вечером во дворе дома, где проживает должник, стоял его автомобиль Kia Sorento. Двери мужчина не открыл, но было видно с улицы, что из квартиры кто-то наблюдал за тем, как автомобиль грузили на платформу эвакуатора. Должник не вышел на улицу. Пришлось звонить в полицию, чтобы уведомить об изъятии автомобиля, — рассказали в региональном УФССП.

На следующий день мужчина закрыл долг, выплатив его напрямую взыскателю. К приставам он пришел уже с документом о погашении задолженности.

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