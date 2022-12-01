В Заельцовском районе Новосибирска случился пожар на стройке нового ЖК

В Новосибирске случился пожар на стройке нового жилого комплекса в Заельцовском районе.
В Новосибирске случился пожар на стройке нового жилого комплекса в Заельцовском районе. ЧП произошло вечером в четверг, 1 декабря. Очевидцы засняли на видео огромный столб черного дыма, поднимающегося от стройплощадки.
— В строящемся ЖК по адресу Красный Проспект, 220, горят стройматериалы, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54». — Перед началом пожара было несколько взрывов.
В ГУ МЧС произошедшее пока не прокомментировали.
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