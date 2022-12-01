В Новосибирске прокуратура начала проверку после прорыва теплотрассы на Ключ-Камышенском плато. Фото: Прокуратура НСО

В Новосибирске прокуратура начала проверку после прорыва теплотрассы на Ключ-Камышенском плато. Напомним, в результате аварии без тепла остались 45 домов и 3 детских сада.

— Прокуратурой проверит соблюдение требований законодательства в сфере ЖКХ, исполнение обязанностей балансодержателя теплосетей по их надлежащему содержанию, обеспечению бесперебойного функционирования и контроля при проведении ремонтных работ, — пояснили в ведомстве.

Если нарушения будут выявлены, то ответственные лица будут привлечены к ответственности.

Устранить дефект на теплотрассе обещают до 8 утра 2 декабря.

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