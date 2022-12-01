В правительстве Новосибирской области объяснили рост тарифов ЖКХ

Тарифы выросли в соответствии с постановлением правительства России. Фото: Александр ГЛУЗ

В правительстве Новосибирской области прокомментировали изменение тарифов на коммунальные услуги. Напомним, что те подорожали с 1 декабря 2022 года. Стоимость снизилась только на вывоз ТКО. Теперь за вывоз мусора люди будут платить меньше на 13%.

— Расценки на коммунальные услуги в регионе установлены ниже уровня прогнозируемой инфляции. Более того, указанные суммы — ниже, чем в большинстве российских регионов. Тарифы незначительно варьируются по каждому муниципальному образованию, в зависимости от поставщиков услуг, а также в зависимости от отнесения муниципального образования к ценовой зоне, — рассказали в региональном правительстве.

По словам руководителя регионального департамента по тарифам Гарея Асмодьярова, тарифы изменились в соответствие с постановлением правительства России. Новые расценки будут действительны полтора года до 1 июля 2024 года.

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