В Новосибирске пьяный 19-летний парень угнал оставленную открытой иномарку

Парня арестовали на 10 суток за пьяное вождение.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске пьяный 19-летний парень угнал иномарку, оставленную хозяином на пять минут без присмотра на улице Советской. Идея покататься на чужой машине у молодого человека возникла, когда, выйдя из увеселительного заведения, он увидел открытую машины с ключами в зажигании.
— Ориентировка была направлена всем наружным нарядам полиции. Остановили угнанный автомобиль у дома по улице Писарева. Документы на машину у парня отсутствовали, кроме того, он был пьян, — рассказали в региональном МВД.
Молодого человека арестовали на 10 суток за пьяной вождение. Также в отношении него возбудили уголовное дело за угон. Парню грозит до 5 лет колонии.
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