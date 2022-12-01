В Ленинском районе Новосибирска загорелся автомобиль

В Новосибирске на улице Станционной загорелся автомобиль. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В Новосибирске на улице Станционной загорелся автомобиль. ЧП произошло вечером в четверг, 1 декабря.

Как сообщили в группе «АСТ-54», на место прибыли сотрудники ДПС и пожарные. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Судя по кадрам, снятым очевидцами, языки пламени вырываются из-под капота.

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