В Ленинском районе Новосибирска загорелся автомобиль

В Новосибирске на улице Станционной загорелся автомобиль. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
В Новосибирске на улице Станционной загорелся автомобиль. ЧП произошло вечером в четверг, 1 декабря.
Как сообщили в группе «АСТ-54», на место прибыли сотрудники ДПС и пожарные. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.
Судя по кадрам, снятым очевидцами, языки пламени вырываются из-под капота.
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