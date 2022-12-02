Пасмурный и холодный день обещают синоптики в Новосибирске

В Новосибирске держатся прежние холода.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Прогноз погоды в Новосибирске на 2 декабря 2022 года будет таким же, как вчера. Об том предупреждают синоптики Западно-Сибирского УГМС.
- Ночью температура опустится до -18...-20, при прояснениях до -26, днем потеплеет до -17…-19. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Будет дуть северный ветер со скоростью 1-6 метра в секунду, - сообщили синоптики.
По Новосибирской области температура ночью может опуститься до -23…-28 градусов, местами до -33, а днем – до -23. Будет также без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица.
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