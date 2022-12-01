В Новосибирске мужчина по веревке решил спуститься с пятого этажа и упал

В одном из жилых комплексов Ленинского района Новосибирска новосибирцы засняли на видео крайне странную картину. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
В одном из жилых комплексов Ленинского района Новосибирска новосибирцы засняли на видео крайне странную картину. Мужчина пытался спуститься из окна вниз по самодельной веревке.
— Человек зачем-то решил вылезти с 5 этажа, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Провисев некоторое время, он в итоге упал.
Как эта история развивалась дальше — люди уже не засняли. О самочувствии мужчины, приземлившегося с высоты примерно третьего этажа, также неизвестно.
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