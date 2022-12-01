Новосибирцам предложили выбрать названия трем безымянным улицам на Родниках

Безымянные улицы назовут в честь военных. Фото: "АСТ-54"
Новосибирцам предложили выбрать название трем безымянным улицам на Родниках. Онлайн-опрос на Госуслугах стартовал 1 декабря.
— Инициативная группа граждан и общественные организации предложили назвать безымянную улицу на участке от улицы Утренней до улицы Тюленина «улица имени генерал-майора Рожкина А. Н.»; безымянную улицу на участке от улицы Тюленина до улицы Краузе — «улица Игоря Гурова»; безымянную улицу на участке от улицы Тюленина до улицы Краузе — «улица Виталия Цымановского», — рассказали в мэрии.
Опрос продлится до 8 декабря. Его результаты рассмотрят на комиссии по присвоению наименований, а дальше решение будет за мэрией.
Напомним, что 1 ноября официальные названия присвоили восьми скверам и одному парку, наименования для которых также выбирались через онлайн-опрос. Так в Новосибирске появились скверы Пограничников, Лучистый, Тимирязевский, Радужный, Геодезистов, Гоголевский, Спасателей, аллея Призывника и парк Каменка.
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