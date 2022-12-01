Длинные новогодние каникулы одобряют 61% новосибирцев

Длинные новогодние каникулы одобряют 6 из 10 новосибирцев.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Длинные новогодние каникулы одобряют 6 из 10 новосибирцев. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом SuperJob.
Напомним, в 2023 году россияне будут отдыхать 9 дней − с 31 декабря по 8 января. Большинство сибиряков – 61%, рады длинным выходным. На это влияет тот факт, что ковидные ограничения отменили, поэтому можно посещать любые заведения.
За эти дни новосибирцы планируют как следует отдохнуть и провести время с семьей. 17% нейтрально относятся к грядущим праздничным дням, поскольку работают посменно. А 14% выступают против продолжительного отдыха.
− Сторонников длительных новогодних каникул среди женщин больше, чем среди мужчин − 66% против 56% соответственно, − отмечает SuperJob.
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