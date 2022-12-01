В Новосибирске студентка РАНХиГС стала жертвой мошенников

Мошенники обманули студентку РАНХиГС из Новосибирска.
Фото: Даниил ОПАРИН
Мошенники обманули студентку РАНХиГС из Новосибирска. Девушка взяла несколько кредитов под руководством злоумышленников.
По данному факту возбудили уголовное дело.
− Возбуждено уголовное по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, − рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.
Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.
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