В Новосибирске 45 домов и 3 детсада остались без горячей воды из-за прорыва теплотрассы

В Новосибирске на улице Взлетной, недалеко от планетария, прорвало теплотрассу.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирске на улице Взлетной, недалеко от планетария, прорвало теплотрассу. ЧП случилось вечером в четверг, 1 декабря. Как пояснили в СГК — там прорвало теплотрассу.
— На месте работает бригада из семи человек, задействована спецтехника. Делаем все необходимое, чтобы провести ремонт без промедления, — сообщили в Сибирской генерирующей компании.
Без горячей воды и тепла остались 45 жилых домов и 3 детских сада. Устранить дефект на теплотрассе обещают до 8 утра 2 декабря.
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