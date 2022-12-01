В Новосибирске 45 домов и 3 детсада остались без горячей воды из-за прорыва теплотрассы

В Новосибирске на улице Взлетной, недалеко от планетария, прорвало теплотрассу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске на улице Взлетной, недалеко от планетария, прорвало теплотрассу. ЧП случилось вечером в четверг, 1 декабря. Как пояснили в СГК — там прорвало теплотрассу.

— На месте работает бригада из семи человек, задействована спецтехника. Делаем все необходимое, чтобы провести ремонт без промедления, — сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Без горячей воды и тепла остались 45 жилых домов и 3 детских сада. Устранить дефект на теплотрассе обещают до 8 утра 2 декабря.

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