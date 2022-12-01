В Новосибирске ищут 14-летнего мальчика, не вернувшегося из школы

В Новосибирске ищут 14-летнего Павла Бакланова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирске ищут 14-летнего Павла Бакланова. 21 ноября подросток утром ушел в школу, а назад домой не вернулся. С тех пор никто не знает, где он находится.
— Ранее были случаи, что мальчик пропадал на пару дней, однако он всегда возвращался домой самостоятельно. Сейчас поступают свидетельства, что его видели недалеко от места проживания, однако непосредственно с подростком никто не контактировал, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».
Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. На момент своего исчезновения подросток был одет в темно-синюю куртку, сине-голубую олимпийку с белой вышивкой на спине, черные штаны с надписями по всей поверхности и черно-серые кроссовки.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Павел или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.
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