Жителям Новосибирска предложили решить судьбу мурала с изображением врача

Судьбу мурала, на котором изображен врач с сердцем в руках, решат новосибирцы. Фото: Виктория МИНАЕВА

Судьбу мурала, на котором изображен врач с сердцем в руках, решат новосибирцы. В мэрии города объявили о проведении общественного обсуждения, тема которого − планируемое удаление граффити.

Дом с масштабным рисунком расположен по адресу Фрунзе, 4. Автор мурала − мексиканский художник-граффитист Трепо Паркер.

Почему же хотят закрасить красочное граффити? Как объяснили в муниципалитете, его размещение «не соответствует требованиям положения, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056».

Свои предложения и рекомендации горожане могут направить по электронному адресу MShestakova@admnsk.ru в виде прикрепленного файла. Сделать это можно до 12 декабря.

− Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет размещена на официальном сайте города Новосибирска не позднее 20 декабря 2022 года, − сообщили в мэрии Новосибирска.

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