Многодетный офицер из Новосибирской области получил орден Мужества за спасение летчиков

Павел Матрёнчев получит орден Мужества за спасение летчиков. Фото: телеграм-канал Андрея Травникова

Многодетный отец из Новосибирской области Павел Матрёнчев получит орден Мужества за спасение российских летчиков. Награда станет второй по счету.

— Он за бои на Киевском направлении еще в начале проведения СВО награжден орденом Мужества. Уже в пути вторая награда — за спасение российских летчиков. Офицер закончил Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище. Павел — многодетный отец, дома его ждут жена и трое детей. Поздравляю Павла Алексеевича с высокой наградой! — сообщил губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Напомним, что в НВВКУ установят бюст Герою России, старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову. 23-летний военнослужащий спас 150 сослуживцев. Цадыпов со своим мотострелковым взводом попал в засаду под артобстрел. Лейтенант приказал бойцам отступать, а сам развернул боевую машину и прикрывал их отход. Он был тяжело ранен, перенес 9 операций. Звезду Героя он получил лично от министра обороны РФ Сергея Шойгу, когда еще находился в госпитале.

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