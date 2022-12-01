В Новосибирске с 1 декабря начнется череда магнитных бурь

Жителей Новосибирска предупредили о череде магнитных бурь.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жителей Новосибирска предупредили о череде магнитных бурь. Начинается этот неблагоприятный период с 1 декабря.
По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в настоящее время магнитное поле возмущено.
Так, сегодня Новосибирск накрыли две магнитные бури. Первая была в период с 01:00 до 04:00, вторая − с 10:00 до 13:00.
− Обе бури относились к уровню G1, то есть были слабые, − уточнили на сайте Лаборатории.
В Интернете сообщают, что магнитные бури ожидаются также 2, 3 и 7 декабря.
В этот период не исключено, что у метеозависимых людей ухудшится общее состояние. Могут появиться такие неприятные симптомы, как головная боль, слабость и головокружение.
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