В Новосибирске в Академгородке построят новую музыкальную школу

Строительство школы начнется в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Верхней зоне Академгородке хотят начать строительство новой музыкальной школы. Сейчас она располагается в подвальном помещении лицея № 130.

Как пояснил мэр города Анатолий Локоть, финансирование из облбюджета на строительство музшколы удалось получить после обращений жителей Советского района.

Располагаться школа будет на улице Терешковой. Сейчас проектно-сметная документация по ней уже готова. Рассчитан проект на три года.

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