Под Новосибирском водитель маршрутки высадил 12-летнего мальчика в незнакомом месте

В Татарске водитель маршрутки высадил 12-летнего мальчика, не довезя его до нужной остановки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарске водитель маршрутки высадил 12-летнего мальчика, не довезя его до нужной остановки. Об этом «Горсайту» рассказала мать ребенка Вероника Мельникова.

Обычно семья передвигается по городу на личном автомобиле. Однако 30 ноября отец уехал в командировку, и мальчику Максиму пришлось воспользоваться услугами общественного транспорта.

Ребенок сел в маршрутку на остановке, расположенной возле их дома на улице Дорожной. Он должен был выйти на остановке Новосел, а потом пешком дойти до квартиры бабушки. Там его как раз ждала мама.

Однако время шло, а Максима все не было. Обеспокоенная Вероника позвонила сыну, чтобы узнать, где он. Оказалось, что водитель высадил мальчика на остановке Лесхоз, а дальше ехать отказался.

− Водитель открыл дверь и сказал: «Выходи, дальше не поеду. Тут недалеко, сам дойдешь». С него не взяли денег за проезд, − рассказала сибирячка.

До дома бабушки Максиму пришлось идти около 20 минут. По дороге ребенок сильно замерз и чуть не заплутал, так как район был для него незнакомым.

Вероника сильно переживала за сына. Ведь шел он по частному сектору, когда уже наступили сумерки. К счастью, Максим добрался до дома целый и невредимый.

Данная ситуация возмутила сибирячку. Она написала заявление на имя главы города Татарска, по телефону рассказала о проблеме заместителю главы. Женщина хочет, чтобы водителя наказали или даже уволили.

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