В Оби начался суд над авиадебоширом, устроившим пьяный бунт на борту самолета «Магадан — Новосибирск»

Дебоширу грозит до 7 лет тюрьмы. Фото: кадр из видео

В Обском городском суде состоялось первое заседание по дело Виктора Левина, устроившего пьяный бунт на борту самолета «Магадан — Новосибирск». Произошло ЧП год назад. 40-летний подсудимый без видимых причин напал на девушку, сидящую впереди него, а также на ее соседа. Чтобы как-то утихомирить Левина, другим пассажирам и бортпроводникам пришлось скрутить его, обездвижив ремнями. По приземлению мужчину уже ждал наряд полиции.

— Левин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте, с применение насилия к гражданам и предметов используемых в качестве оружия, связанное с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка, — пояснили в суде.

Мужчина вину признал лишь частично. На первом заседании ему огласили обвинительное заключения, также был определен порядок исследования доказательств дела. Следующее заседание состоится 15 декабря.

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