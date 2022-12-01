В Новосибирске на охрану елки на площади Ленина потратят 700 тысяч рублей

На охрану новогодних локаций потратят около 700 тысяч рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске на охрану елки на площади Ленина, а также других украшенных к Новому году локаций потратят около 700 тысяч рублей. На свои посты охранники заступили уже сегодня, 1 декабря. Продлится их работа по 15 января. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

— В установленные договором дни и часы подрядчик должен выставлять полностью экипированных сотрудников и обеспечивать охрану общественного порядка на объекте и сохранность имущества объекта согласно требованиям. А также оказывать содействие работникам объектов в пересечении преступлений и правонарушений. При необходимости вызывать наряд полиции, — указано в документах.

По договору, охране подлежат ледяные и снежный скульптуры, декоративное оформление аллей и скверов, главная елка на площади Ленина. Также охранники будут дежурить на Михайловской набережной у «Домика Снежинки» и в Театральном сквере.

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