Пострадали 6 авто: на улице Линейной в Новосибирске произошло массовое ДТП

Участниками ДТП в Заельцовском районе стали около шести автомобилей. Фото: АСТ-54
В четверг, 1 декабря, участниками ДТП в Заельцовском районе стали около шести автомобилей. Как рассказали в группе «АСТ-54», авария произошла на улице Линейной.
По словам очевидцев, пострадали иномарки Toyota Avensis, Toyota Premio, Subaru Outback, Daihatsu Move, KIA Rio X-Line и Toyota Camry.
− Главными участниками ДТП стали KIA Rio X-Line и Toyota Camry, остальные машины просто стояли на парковках, − уточнили в публикации.
По предварительной информации, никто не пострадал.
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