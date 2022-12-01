Пострадали 6 авто: на улице Линейной в Новосибирске произошло массовое ДТП

Участниками ДТП в Заельцовском районе стали около шести автомобилей. Фото: АСТ-54

В четверг, 1 декабря, участниками ДТП в Заельцовском районе стали около шести автомобилей. Как рассказали в группе «АСТ-54», авария произошла на улице Линейной.

По словам очевидцев, пострадали иномарки Toyota Avensis, Toyota Premio, Subaru Outback, Daihatsu Move, KIA Rio X-Line и Toyota Camry.

− Главными участниками ДТП стали KIA Rio X-Line и Toyota Camry, остальные машины просто стояли на парковках, − уточнили в публикации.

По предварительной информации, никто не пострадал.

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