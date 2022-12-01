Врач из Новосибирска назвала необычные симптомы СПИДа

Врач из Новосибирска рассказала, какие симптомы указывают на СПИД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 2 декабря, по всему миру отмечают День борьбы со СПИДом. ВИЧ-инфекцией заражаются примерно 680 человек на 100 тысяч населения. Кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник в Новосибирске Татьяна Овсянникова рассказала, что заподозрить у себя СПИД практически невозможно.

– Болезнь может переноситься бессимптомно. Заподозрить у себя синдром приобретенного иммунодефицита можно, если на протяжении 2-3 месяцев по необъяснимым причинам увеличивается печень, селезенка, снижается масса тела на 10 % и более, появляется грибок ногтей, кандидоз полостей рта, пищевода, трахеи и бронхов, заеды в уголках рта.

Также на СПИД указывают рецидивы стоматита, свинки, опоясывающий герпес, сильная усталость и постоянная сонливость, боли в костях и суставах, тошнота, рвота, диареи более месяца, лихорадки более 30 дней, длительные боли в горле и другие тяжелые симптомы, похожие на грипп или мононуклеоз.

При этом на синдром может указывать только совокупность нескольких симптомов.

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