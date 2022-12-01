В ноябре новосибирские гэбээровцы задержали 235 нарушителей: из них - 28 несовершеннолетних

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Самое большое число тревог пришлось на охранные сигнализации - 1 658 раз. Сигналы тревожных кнопок поступали на пульт оперативных дежурных ГВАРДИИ 545 раз, автоматические пожарные сигнализации срабатывали 138 раз. Еще 20 тревожных сигналов дежурная часть Агентства приняла по телефону.

Всего за ноябрь гвардейцы пресекли 483 правонарушения и задержали 235 совершивших их граждан, среди которых 28 несовершеннолетних и, предположительно, один педофил. Самыми распространенными правонарушениями стали хулиганство (252 инцидента) и хищение (231 случай).

При передаче задержанных нарушителей и выполнении задач по охране общественного порядка охранники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ 82 раза за месяц взаимодействовали с сотрудниками правоохранительных органов.