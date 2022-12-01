Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил холод в салонах трамваев

Мэр Анатолий Локоть назвал трамвайный парк Новосибирска изношенным.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отреагировал на жалобы горожан, касающиеся холода в общественном транспорте. Напомним, ниже всего температура в городских трамваях.
Градоначальник поднял эту тему в ходе встречи с журналистами в четверг, 1 декабря.
− Мы активно занимаемся обновлением подвижного состава наземного транспорта. У нас достаточно изношенный трамвайный парк, − объяснил глава города.
Анатолий Локоть подчеркнул, что данную проблему решают. Так, например, в новых трамваях, разработанных вместе с коллегами из Белоруссии, будет достаточно тепло и комфортно.
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