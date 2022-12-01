Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил холод в салонах трамваев

Мэр Анатолий Локоть назвал трамвайный парк Новосибирска изношенным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отреагировал на жалобы горожан, касающиеся холода в общественном транспорте. Напомним, ниже всего температура в городских трамваях.

Градоначальник поднял эту тему в ходе встречи с журналистами в четверг, 1 декабря.

− Мы активно занимаемся обновлением подвижного состава наземного транспорта. У нас достаточно изношенный трамвайный парк, − объяснил глава города.

Анатолий Локоть подчеркнул, что данную проблему решают. Так, например, в новых трамваях, разработанных вместе с коллегами из Белоруссии, будет достаточно тепло и комфортно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber