В Октябрьском районе Новосибирска собрался «паровозик» из четырех машин

Массовое ДТП произошло у перекрестка улиц Лобова и Нижегородской. Фото: АСТ-54

«Паровозик» из четырех машин собрался в Октябрьском районе Новосибирска. Массовое ДТП произошло у перекрестка улиц Лобова и Нижегородской 1 декабря.

Как сообщили в группе «АСТ-54», водитель металловоза врезался в легковушку, которая ехала впереди. После этого сработал эффект домино.

− Информации о пострадавших не поступало, − отметили в публикации.

Неизвестно, какие повреждения получили автомобили.

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