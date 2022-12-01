В Октябрьском районе Новосибирска собрался «паровозик» из четырех машин

Массовое ДТП произошло у перекрестка улиц Лобова и Нижегородской. Фото: АСТ-54
«Паровозик» из четырех машин собрался в Октябрьском районе Новосибирска. Массовое ДТП произошло у перекрестка улиц Лобова и Нижегородской 1 декабря.
Как сообщили в группе «АСТ-54», водитель металловоза врезался в легковушку, которая ехала впереди. После этого сработал эффект домино.
− Информации о пострадавших не поступало, − отметили в публикации.
Неизвестно, какие повреждения получили автомобили.
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