Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Новосибирске увеличилось до 17 человек

По последним данным в ДТП пострадало 17 человек. Фото: предоставлено очевидцем

Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями увеличилось до 17 человек. Сама авария произошла вечером в пятницу, 30 ноября, на перекрестке Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Там трамвай №8 на скорости влетел в остановившийся на «красный» трамвай №15.

По словам очевидцев, причиной ДТП стало то, что трамвай №8 подрезала иномарка, и когда тот начал экстренно тормозить у него выбило пробки. А дальше он квартал пролетел по рельсам, как на коньках по льду, и врезался в трамвай №15.

— В ДТП пострадали 17 человек. Из них госпитализированы трое. Все находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести, — сообщили в региональном Минздраве.

Напомним, что сначала было известно об 11 пострадавших, потом их число увеличилось до 15 и 16, а теперь до 17 человек.

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