Движение на площади Будагова в Новосибирске ограничат до 1 апреля 2023 года

На площади Будагова в Новосибирске введут ограничение движения транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На площади Будагова в Новосибирске введут ограничение движения транспорта. Участок будет перекрыт с 3 января по 1 апреля 2023 года.

Информация размещена на сайте мэрии – проект постановления уже готов. В документе говорится, что изменения вводятся из-за строительства четвертого моста через реку Обь. Подрядчик будет собирать и монтировать металлические балки пролетного строения.

Предполагается, что проезд по путепроводу закроют в сторону Речного вокзала. Транспорт собираются пустить по противоположной стороне эстакады.

Более того, с 00:00 до 05:00 будет полностью перекрыто движение через площадь Инженера Будагова от улицы Фабричной в сторону Большевистской (с объездом по улице Спартака); через площадь Инженера Будагова по автодорожному путепроводу (с объездом по кольцу площади Инженера Будагова); через площадь Инженера Будагова по направлению движения от улицы Большевистской в сторону улицы Фабричной (с объездом по улице Ипподромской).

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