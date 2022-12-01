В Новосибирске устранили коммунальную аварию на Серафимовича

Тепло дали в три часа дня. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске коммунальщики устранили аварию по улице Серафимовича. Дефект теплотрассы обнаружили вечером 30 ноября и тут же приступили к работам. На время их проведения без тепла остались 11 жилых домов и 3 соцобъекта, в том числе областной Центр крови.

— Сварочные работы завершены. К 15:00 начнем заполнение трубопровода, — сообщили в СГК.

Изначально работы планировали завершить к восьми часам утра, но их пришлось продлить. Более того число оставшихся без отопления домов увеличилось до 24. Прокуратура организовала проверку по факту отключения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер