В Новосибирске разработают концепцию по замене и обновлению остановок

В Новосибирске планируют обновить остановочные павильоны.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
В Новосибирске планируют обновить остановочные павильоны. Они будут отвечать всем требованиям и иметь современный дизайн.
Некоторое время назад мэр города Анатолий Локоть провел выездное совещание. Градоначальник заявил, что не доволен темпами работ по установке павильонов.
Глава Новосибирска акцентировал внимание на том, что в некоторых местах остановок до сих пор нет. А где-то они сделаны некачественно.
Анатолий Локоть поручил Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса до конца 2022 года разработать концепцию по замене и обновлению остановок. Для этого привлекут средства из городского бюджета, а также частные инвестиции.
Стоит отметить, что устанавливать павильоны из гофролиста с металлическими лавками мэр запретил, так как такой вид конструкций устарел.
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