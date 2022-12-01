В Новосибирске разработают концепцию по замене и обновлению остановок

В Новосибирске планируют обновить остановочные павильоны. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Новосибирске планируют обновить остановочные павильоны. Они будут отвечать всем требованиям и иметь современный дизайн.

Некоторое время назад мэр города Анатолий Локоть провел выездное совещание. Градоначальник заявил, что не доволен темпами работ по установке павильонов.

Глава Новосибирска акцентировал внимание на том, что в некоторых местах остановок до сих пор нет. А где-то они сделаны некачественно.

Анатолий Локоть поручил Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса до конца 2022 года разработать концепцию по замене и обновлению остановок. Для этого привлекут средства из городского бюджета, а также частные инвестиции.

Стоит отметить, что устанавливать павильоны из гофролиста с металлическими лавками мэр запретил, так как такой вид конструкций устарел.

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