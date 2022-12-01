В Новосибирской области на 27% выросло число коррупционных преступлений.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области в 2022 году выросло число коррупционных преступлений. Об этом КП-Новосибирск рассказал Павел Илык, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры НСО.
– За 10 месяцев выявили 617 фактов коррупционных преступлений, совершенных на территории НСО, – пояснил КП-Новосибирск Павел Илык.
По его данным, это на 27% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Павел Илык добавил, что основной прирост таких преступлений дали факты мошенничеств, выявленные сотрудниками правоохранительных органов.
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