В Новосибирской области на 27% выросло число коррупционных преступлений. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области в 2022 году выросло число коррупционных преступлений. Об этом КП-Новосибирск рассказал Павел Илык, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры НСО.

– За 10 месяцев выявили 617 фактов коррупционных преступлений, совершенных на территории НСО, – пояснил КП-Новосибирск Павел Илык.

По его данным, это на 27% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Павел Илык добавил, что основной прирост таких преступлений дали факты мошенничеств, выявленные сотрудниками правоохранительных органов.

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