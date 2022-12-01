В Новосибирске отправили под домашний арест директора стройфирмы, обманувшего дольщиков

Сибиряку вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске директора строительной фирмы, который присвоил себе деньги дольщиков, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Речь идет о возведении многоквартирного жилого дома в Бердске в Речкуновской зоне отдыха. Как выяснили следователи, мужчина похитил денежные средства участников долевого строительства.
В отношении директора стройфирмы возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ. Сибиряку вменяют мошенничество в особо крупном размере.
В суд Центрального района поступило ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому.
− Суд отправил мужчину под домашний арест, − отметили в публикации.
Ранее КП-Новосибирск писала про застройщика из Академгородка, который кинул участников долевого строительства на деньги.
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