В Новосибирске отправили под домашний арест директора стройфирмы, обманувшего дольщиков

Сибиряку вменяют мошенничество в особо крупном размере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске директора строительной фирмы, который присвоил себе деньги дольщиков, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Речь идет о возведении многоквартирного жилого дома в Бердске в Речкуновской зоне отдыха. Как выяснили следователи, мужчина похитил денежные средства участников долевого строительства.

В отношении директора стройфирмы возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ. Сибиряку вменяют мошенничество в особо крупном размере.

В суд Центрального района поступило ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому.

− Суд отправил мужчину под домашний арест, − отметили в публикации.

Ранее КП-Новосибирск писала про застройщика из Академгородка, который кинул участников долевого строительства на деньги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber