В Новосибирске ищут дом миниатюрной кошке, хозяина которой мобилизовали. Фото: предоставлено Юлией.

В Новосибирске пристраивают кошку-малышку, которая внезапно стала одинокой. Хозяина пушистой мобилизовали, а любимицу никто из близких не приютил. Тогда откликнулись неравнодушные горожане. Они нашли крохе временное пристанище.

– Хозяин, которого призвали в ходе мобилизации, навсегда отдал ее. Я взяла. Определила пока к мужу в цех. Там за ней присматривают, но девочке нужен постоянный дом, любящие руки, – рассказала КП-Новосибирск волонтер Юлия.

Кошка, по словам девушки, очень миниатюрная. По возрасту еще котенок, ей месяцев 7-8. Юля говорит, что кошечка ласковая и ручная.

Если вы готовы приютить пушистую, свяжитесь с Юлией по телефону: 8-913-763-93-04.

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