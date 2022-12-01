В двух районах Новосибирска построят общеобразовательную и музыкальную школы

В 2023 году в Новосибирске планируют построить общеобразовательную и музыкальную школы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году в Новосибирске планируют построить общеобразовательную и музыкальную школы. Об этом в ходе встречи с журналистами 1 декабря сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Учебное заведение будет располагаться в Ленинском районе на улице Забалуева. Напомним, строительные работы оценивают в 1,3 миллиарда рублей. Уже объявлен электронный аукцион, заявки на участие принимают до 12 декабря.

Что касается музыкальной школы, то ее хотят построить в Академгородке на улице Терешковой.

− В Ленинском районе образовался дефицит школьных мест. Новое образовательное учреждение будет на 850 мест, − уточнил Анатолий Локоть. – Также получено финансирование на строительство музыкальной школы в Академгородке.

Мэр Новосибирска добавил, что деньги на возведение второго объекта выделяют из областного бюджета.

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