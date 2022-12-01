Директор по персоналу АО «РЭС» принял участие в обсуждении реализации программ по продвижению ЗОЖ

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

В обсуждении приняли участие представители органов региональной исполнительной и законодательной власти, эксперты в области здравоохранения, профсоюзные лидеры региона, профильные руководители ведущих предприятий Новосибирска, общественники и журналисты.

Системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области - АО «РЭС» - на круглом столе представлял директор по персоналу компании Алексей Бронников. Он отметил, что в крупнейшей энергокомпании региона вопросы работы с работниками старшего возраста и ветеранами предприятия решаются системно и на постоянной основе. Работодатель в вопросах сохранения здоровья и медицинского обеспечения работников любых возрастов реализует ряд программ, в том числе и оформление полисов ДМС. Кроме того, компания всесторонне поддерживает ЗОЖ и активные занятия спортом и физической культурой, в том числе с привлечением членов семей работников. Все эти мероприятия реализуются в тесном сотрудничестве и при неизменной поддержке первичной профсоюзной организации АО «РЭС».

Остальные спикеры также поделились с коллегами и журналистами своим опытом в организации на предприятиях работы по охране труда и сохранению здоровья сотрудников, пропаганде занятий физкультурой и приверженности к здоровому образу жизни.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

В целом, в рамках круглого стола собравшиеся эксперты обсудили основные вопросы по теме, среди них:

• социальная поддержка и реализация программ по профилактике здорового образа жизни;

• законодательные инициативы, предпринимаемые на региональном уровне в вопросах социальной политики, здравоохранения и охраны труда;

• роль профсоюзов в решении задач программы «Активное долголетие» и др.

Также были высказаны конкретные предложения по работе с людьми старшего и пожилого возраста в части улучшения их условий труда, отдыха и оздоровления, а также бытовых условий.

Безусловным тезисом для всех участников мероприятия стал очевидный вывод, что высокий показатель здоровья и долголетия является важным фактором производительности труда и влияет на экономическое благосостояние не только отдельных предприятий, но и региона и страны в целом.